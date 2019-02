VIDEO | Mupo: Põhja-Tallinnas valesti parkivad sõidukijuhid teevad lumekoristustööd võimatuks 

Mupo saadetud pressiteates seisab, et kahe tunni jooksul korraldatud kontrollkäigul Vabriku, Valgevase, Malmi ja Volta tänaval tabasid mupo Põhja-Tallinna piirkonnainspektorid 50 rikkujat - kõik valesti pargitud sõidukid asusid liiklusmärkidega reguleeritud alal, kus parkimine on keelatud kord nädalas kolme tunni jooksul. Seda just tänavapuhastuse teostamise eesmärgil. Trahvi sai 20 sõidukiomanikku ja suulist selgitustööd tehti kümnele juhile.

„Rohkem lihtsalt ei jõudnud, kell sai enne 12 ja meid ootasid teised töökohustused. Olukord oli tegelikult päris masendav. Mis mind kõige rohkem hämmastab - kõik on tehtud selleks, et inimesel oleks parem, mugavam ja turvalisem. Sa ei pea tegema midagi muud, kui pargi oma auto üks kord nädalas kolmeks tunniks veidi eemale – see ei ole ju liiga raske!“ ütles Põhja-Tallinna peainspektor Pavel Boitsov. „Vestlesime ka lumekoristusfirma esindajatega, kes nurisesid, et ei saa oma tööd teha.“.