Juhtkiri | Kas Eestis soositakse pedofiiliat? 

Tasakaalu leidmine laste enesemääratlemisõiguse piiride ning vajaduse vahel kaitsta neid kurjade kavatsustega ja osavatest manipulaatoritest täiskasvanute eest pole kergete killast ülesanne. Seda on näidanud katsed tõsta seksuaalelu alustamise legaalne piir seniselt 14 aastalt 16-le, mis pole leidnud riigikogu heakskiitu, olgugi et seda on põhjendatuks pidanud poliitikud peaaegu kõigist erakondadest. Sellesisuline ettepanek – täpsemalt soovitakse keelata täiskasvanu seksuaalvahekord alla 16aastase lapsega juhul, kui nende vanusevahe on enam kui viis aastat – on jõudnud Roheliste tänavusse valimisprogrammigi.

Teisalt on vaieldav ka arusaam, et ainuüksi rangema vanusepiirangu puudumine teeb meie riigist pedofiilide paradiisi. Tõsi, kui meie lähinaabritel Soomes ja Lätis on vastav vanusepiirang seatud 16. eluaasta peale, siis meiega sama eapiiri asjus on ühiskond kokku leppinud ka näiteks Austrias, Bulgaarias, Itaalias, Portugalis, Saksamaal ja Ungaris.