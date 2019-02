Ivo Rull | Üle võlli, koomiline ja hiiliv populism 

Valimisloosungitest on sedapuhku kõige populistlikuma fraasi välja käinud Keskerakond. Hüüatus „Õiglane riik kõigile!“ ei leia kinnitust isegi erakonna enda valimisplatvormis. Näiteks lubavad nad seal tõsta kooliõpetajate keskmise palga 2000 eurole kuus. Aga päästetöötajate puhul peetakse õiglaseks kergitada palka järk-järgult Eesti keskmise töötasuni (2018. aasta lõpus oli see ligi 1300 eurot kuus). Ilmselt on selline valdkondlik palgalõhe ratsionaalselt põhjendatav. Aga kas erinevat palka saavad avaliku sektori töötajad tunnevad, et neid on õiglaselt koheldud? Muide, EKRE lubab päästjatele 1,2 kordset Eesti keskmist palka.