Kiri | Kas lõimuda või lõhestada? 

Ma küsiksin, kas Venemaa on vabandanud, et ta Eesti rahvast küüditas, kas ta on okupatsiooni eest vabandanud, et meil oleks, mille eest andestada? See ongi see, mis hoiab pingeid üleval ja tekitab erimeelsusi.

Üks ei ole unustanud oma rahvale tehtud ülekohut ja teine on solvunud, et tema ei ole enam esmaotsustaja. Vaadake lahtiste silmadega - kaks vennasrahvast, venelased ja ukrainlased, sõdisid külg külje kõrval ühise vaenlase vastu ja peaks praegu ääretult hästi läbi saama, aga on tülli pööranud, sest üks kaotas oma ülimuslikkuse ja teine ei ole unustanud ajaloolist kuritegu oma rahva vastu.

Kõik tahavad olla peremehed omal maal, peavad kalliks oma keelt ja kultuuri. Mis meil siis teisiti on? Ega inimesed ju omavahel vaenujalal ole, poliitikud on need, kes vaenu õhutavad poliitiliste ambitsioonide tarbeks, saavad seeläbi veidi rohkem hääli ja saavad valituks, aga millise karuteene nad teevad inimestele ja kauaoodatud lõimumise asemel saavad veel suurema eraldatuse. Tegelikult on juba suur hulk venelastest aru saanud, et sõbralik edasiminek on parim viis koos olla.