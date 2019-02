Vaigla rääkis, et kui tütar Marie sündis, käisid samal ajal Kaarli kirikus „Jesus Christ Superstari“ proovid ja kuna sünnitus kestis kaua, lootis ta, et jõuab tunnikeseks peaproovi joosta. Selle ajaga jõudis laps muidugi ära sündida. „Mul on see nii hästi meeles. Marie vaatas mind, silmad olid lahti, ja ma tundsin seda etteheidet, et kus sa olid,“ naeris Raul Vaigla.