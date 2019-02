Seltskond Rami Malek: „Koostöö Bryan Singeriga ei olnud meeldiv.“ Toimetas Triin Tael , täna, 16:40 Jaga:

Rami Malek pälvis oma osatäitmise eest USA ekraaninäitlejate gildi auhinna. AFP/Scanpix

„Bohemian Rhapsody“ staari Rami Maleki väitel ei arvanud filmi võtetel keegi, et režissöör Bryan Singer sule sappa saab. Kuid ta ise tundis, et see peab juhtuma.