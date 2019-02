VÕIMUVÕITLUS VENEZUELAS: kes jääb peale – Guaidó või Maduro?

Ka Eesti otsustas esmaspäeval tunnustada Guaidód Venezuela ajutise presidendina.

Euroopa Liidu esindajad soovivad nüüd korraldada neljapäeval Uruguay pealinnas Montevideos rahvusvahelise kontaktgrupi kohtumise, et arutada võimalusi Venezuela poliitilise kriisi lahendamiseks. Euroopa Liit soovib, et viimase rahvas saaks võimaluse valida endale vabadel valimistel uus president. Teatavasti toimusid eelmised presidendivalimised mullu mais ja need võitis Maduro. Opositsioon aga nendel valimistel ei osalenud.

Madurot toetab seni kõige jõulisemalt Venemaa. Seetõttu kritiseeris Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kohe ka Euroopa Liidu riikide otsust tunnustada Guaidód Venezuela ajutise presidendina. „Meie arvates on see otsene sekkumine Venezuela siseasjadesse,“ rõhutas Peskov.

Maduro poolel on endiselt suurem osa Venezuela sõjaväest. Kuid ta on teinud sellele vaatamata mõnedel andmetel igaks juhuks ettevalmistusi riigist põgenemiseks. Väidetavalt on Caracase lennuväljal tema ja ta saatjaskonna tarvis pidevalt stardivalmis kaks lennukit.

Mida ütleb Trump?