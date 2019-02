Elagu kultuur! Riigiaparaadi palgaralli eesotsas kihutab kultuuriministeerium 

Riigieelarve 2019. aasta seletuskirjas on antud ülevaade riigi ametiasutuste palkadest. Selle järgi saadi 2018. aastal kõige kõrgemat keskmist palka kultuuriministeeriumis, kus see küündis 2256 euroni. Võrreldes eelmise aastaga, on ministeeriumis palk kasvanud 11,2%. Ühtlasi on just kultuuriministeeriumis kõige väiksem kaadrivoolavus: 10%.