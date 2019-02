Soovid vähendada kuu ajaga tselluliiti ja ümbermõõtu 2–5cm? Kodune kupumassaaž aitab! 

Tegemist on tegelikult juba ammu tuntud massaažiliigiga, mille tegemisel kasutatakse kuppe. Vanade klaasist ja kuumutamist vajavate pallikeste asemel kasutatakse tänapäeval koduseks kehahoolduseks mõeldud silikoonist massaažikuppe. Tselluliidi vähendamise mõttes on see tõhusam kui teised massaažid, sest kupp imeb endasse vaakumit, tekitades palju nahka, lihaseid, kudesid, tänu millele saab hõlpsasti kiirendada lümfi- ja vereringet ning ainevahetust. Paljud naised eelistavad seda teistele massaažidele just põhjusel, et see on mugav, käepärane ning taskukohane ja mis kõige tähtsam: kasutajad näevad juba esimesi tulemusi nädala-paariga ning see võtab vaid 20-25 minutit päevas.