Lesk Matti Nykäneni viimsetest hetkedest: „Elustasin teda täna öösel.“ 

„Elustasin teda täna öösel. Rohkem ei taha ma kommenteerida,“ ütles Pia Nykänen, kes oli suusahüppelegendiga abiellunud 2014 vähem kui aasta kestnud kuramaaži järel. See oli Matti kuues abielu.

Soome ajakirjanduse teatel suri 55aastane Nykänen täna öösel ootamatu haigushoo tagajärjel. Nykäneni lähedane sõber Kai Merilä ütles Ilta-Sanomatele, et oli Matti omastelt kuulnud: Nykänen kurtnud pühapäeva õhtul peapööritust ja iiveldust.

Matti Nykäneni eakas ema Vieno on poja surmast šokeeritud. „Pidin just Mattile helistama. Ja Matti ja Pia pidid sel nädalal siia tulema. Ma ei mõista, mis juhtus,“ ütles Vieno Ilta-Sanomatele. „Nii paha tunne on ... Mattil tundus kõik korras olevat.“