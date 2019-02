Ekspert: raketileppe lõpp võib viia uue võidurelvastumiseni 

Lepe, mis loodi Nõukogude Liidu ja USA vahel 1987. aastal on tekitanud viimasel ajal palju probleeme ning osapooled süüdistavad üksteist lepingu rikkumises. Kokkuleppest taganemine tekitab kindlasti Euroopas ärevust ning pingelist õhkkonda. Eksperdi hinnangul on lepingu katkemise põhjuseks eelkõige Venemaa käitumine.

Bahovski arvab, et sel korral pole tegemist vaid suurriikide flirtimisega meediaruumis. Probleem on ilmne. Tänapäevased keskmaaraketid on väga arenenud ning tuumalõhkepeadega varustatuna on need võimelised tekitama massilist hävitustööd. Leping, mis takistas nende tootmist oli vajalik ning piiras ohtu, mida suurriigid võivad sõjaliselt maailmale kujutada.