Kaarel Täll | Kas elu oli ikka Matti parim aeg? 

Peeglisse vaatamiseks jagub põhjust paljudel. Mattist suuremaid kangelasi leiab spordimaailmas vähe, eriti väikerahvaste seas. Ometi lasti kuningal piinelda ja surra. Tõsi, kui inimene ei luba oma hinge aidata, on kõrvalseisjatel raske sekkuda. Aga küsimus jääb ikkagi kripeldama – mida oleks saanud teisiti teha?

Matti ei jää esimeseks või viimaseks, kes nooruses kõik oma unistused täidab ja hiljem pudelisse kukub. See lugu on liiga tuttav näiteks muusikamaailmast, kus näiliselt kõige õnnelikumad inimesed enesetapu kasuks otsustavad. Miljonite armastusest ei piisa, kui ise endast hoolida ei suuda. Aga kuhu see hoolivus kaob? Matti enesetapp kestis ju tegelikult aastaid. Ta kustus oma rahva silme all, kuid mitte keegi ei osanud teda aidata. Kas prooviti ikka piisavalt? Ühiskond peab selle küsimuse läbi seedima. Vastasel juhul tuleb varsti uus Matti, kes liiga vara ära kaob.

Matti lugu peab rääkima valjul häälel, et kõik kuuleks ja kaasa mõtleks. Samal ajal tuleb lõpuks aru saada, et selliste inimlike tragöödiate puhul peab alati peale jääma empaatia, mitte suvaline humoorikas kõnts.

Matti väitis tõesti, et elu on inimese parim aeg, aga kas ta rääkis ikka tõtt? Ta tegi näo, et kõik on naljakas ja vahva, kuid samal ajal suri seesmiselt. Ja õhtul läksid lihtsad inimesed baari, et vaadata olümpiavõitjat striptiisi tegemas. Või laulmas. Mingis mõttes vahet polegi.

Muidugi võib Järvenpää restorani boss väita, et ta proovis Mattit aidata, aga see kõik on mõttetu häma. Ta saatis lavale sangari, täiesti erakordse inimese, ja käskis tal end häbistada. Ja see on elu parim aeg?

„Lenda, Nykäneni Matti! Tule elusana tagasi!“ laulis ta veel reedel ühes Helsingi restoranis. Õnneks rääkisid legendi viimasel kontserdil käinud inimesed, et Matti olevat seda kõike vähemalt näiliselt nautinud. Ta embas fänne ja kutsus neid endaga lavale.