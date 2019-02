Kaks head integreeritavat ahju – Candy FCP605X ja Bosch HBG635HS1 

Mitmekülgse Saksamaa firma Boschi ahjud paistavad silma oma hea disaini ning erakordse mugavusega. Bosch HBG635HS1 mõõtudega 595 mm x 595 mm x 548 mm (kõrgus, laius, sügavus) on roostevabast terasest 40 kg kaaluv ahi. Ahju energiaklass on A ja mahuks 71 liitrit.

Programmidest pakub Bosch HBG635HS1 erinevaid funktsioone alates küpsetamisest madala 30℃ kuumusest kuni temperatuurini 300℃ välja. Kuna saad valida madalaid temperatuure, võib ahju kasutada ka sulatamise eesmärgil. Kui soovid aga aega otstarbekamalt kasutada, siis vali režiimiks soojenemine. Nii soojeneb ahi kiiremini vajaliku temperatuurini ja edasi saad juba lülituda ümber näiteks soovitud pitsafunktsioonile. 4D kuuma õhu küpsetusega tagad, et kõigil siinidel küpsev toit saab ühtlaselt kuumust igast küljest. Ja kui sa nüüd ikkagi ei tea, millist temperatuuri valida, siis Boschi ahi sind juba hätta ei jäta. Lihtsalt pane toit ahju, järgi vajalikke ekraanijuhiseid ja ahi ütleb sulle temperatuuri ning küpsetusaja. Mugav!

Toidu valmimisest annab märku alarmkell. Ahju juhtimine käib elektrooniliselt ning selge ja värviline TFT ekraan näitab kellaaega, hetke temperatuuri ja ringiga märgitult valitud küpsetusprogrammi.

Ahjus on võimalus kasutada standardsiine ja kahel tasandil teleskoopsiine. Mõlemad on ohutud ja mugavad. Lisaks on teleskoopsiinidel stopp-funktsioon, st tõmmates ahjust küpsetusplaadi välja, pidurdub see ühel hetkel ise ning ei lase plaadil ega plaadil oleval toidul põrandale libiseda. Ahjuga tuleb kaasa üks grillrest ja kaks küpsetusplaati, üks emailitud ja teine universaalne.

Boschi ahjul on Soft Close funktsioon – ahjuuks avaneb ja sulgub praktiliselt hääletult. Ahjuukse juures on kasutatud spetsiaalset isolatsioonmaterjali, mis jätab selle väljastpoolt jahedaks isegi kõrgete temperatuuride juures. Kui sul on kodus väikeseid köögiavastajaid, siis lastelukk ei lase ahju ust avada ja deaktiveerib nupud, millest saab temperatuuri või programme valida.

Kui toit valmis, tuleb paratamatult mõelda ka ahju puhastamisele. See aitab tagada ahju pikaajalise töö ning teeb ka edaspidise kasutamise meeldivaks. Sellel ahjul on EcoClean puhastus, mis toimub ahju igal kasutamisel automaatselt. Spetsiaalse kattega seinad imavad ja neutraliseerivad pritsinud rasva ja muid toiduosakesi. Kattekiht taastab ennast igal kuumutamisel ja tootja lubab, et see on toimiv kogu ahju kasutusaja jooksul.

Kumba eelistada?