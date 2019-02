Eesti uudised Rahapuuduses omavalitsused ägavad hoolekandekohustuste koorma all Kristiina Tilk , täna, 16:40 Jaga:

Seaduste muutmisel ja täiendamisel on hulk varem riigi rahastatud teenuseid jäetud omavalitsuste mureks. Michiko Tierney/Panthermedia (7033169)

Seaduste muutmisel ja täiendamisel on osa seni riigi rahastatud teenuseid antud omavalitsuste korraldada. Siin on aga konks: seadus lubab riigil jätta abivajaja rahanappusel ootejärjekorda. Omavalitsustel seda õigust ei ole ja nii ongi nad hädas, sest kord on puudu töötajatest, kord napib raha. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva aga arvab, et omavalitsuste tulubaas on kasvanud ja nad võiksid sotsiaalkaitsesse praegusest rohkemgi panustada.