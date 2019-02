Koolitüdruku surm Berliinis algatas arutelu koolikiusamise teemal

Vanemad nõuavad koolilt tegusid

Koolidirektor Daniela Walter (46) tunnistas, et tüdrukul olid eelmisel aastal konfliktid kaasõpilastega. Samas väitis ta, et peksmiseni asi ei läinud. Direktor lisas, et 500 õpilasega koolis on konfliktid normaalsus. Direktori sõnul räägiti tookorda ka lastevanematega ning konfliktide taga olnud tüdrukud ei õpi enam selles klassis. Seetõttu olevat viimasel ajal koolis valitsenud rahu.

Koolilaste vanemad direktoriga ei nõustunud. Nende eestkõneleja Daniel Richter rääkis ajalehele Die Welt, et alustatud on allkirjade kogumist petitsioonile, mis nõuab koolikiusamise asjus erikoolitust nii õpetajatele kui õpilastele. Täpsemalt tuleb kõigile selgitada, mis asi see koolikiusamine on ja kuidas selle vastu võidelda.

Sel nädalal on Berliini õpilased koolivaheajal, kuid esmaspäeval taas kooli tulles saavad nad leina jagada koolipsühholoogidega. Koolidirektor lubas, et koolis seatakse sisse ka spetsiaalne leinaruum.

Koolitaja: koolikiusamine on väga tõsine probleem

Ajaleht Bild rääkis Carsten Stahliga, kes viimased viis aastat on jaganud koolikiusamise vastu suunatud koolitust. Ta kinnitas, et koolikiusamine on Saksamaa koolides väga tõsine probleem, mida koolide juhtkonnad üritavad kooli hea nime säilitamiseks näidata tegelikust väiksemana.

Stahl ütles, et ta on koolitanud Berliinis 41 000 last ja noorukit ning nendest koguni 90 protsenti on oma sõnul olnud koolikiusamise ohvrid. Stahli sõnul on ta koolitustel palunud käe tõsta nendel õpilastel, kes neist on mõelnud enesetapule? Vastus on hirmutav - käe tõstab tavaliselt 15 kuni 25 protsenti kuulajatest. „Olen käinud juba kuuel matusel, kus koolikiusamine oli enesetapu ajendiks,“ lisab ta.