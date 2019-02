Kauane sõber: „Matti suri täpselt nii, nagu ta oli soovinud ...“ 

Soome ajakirjanduse andmeil suri Nykänen ootamatu haigushoo tagajärjel. Merilä nendib, et Mattil õnnestus elust lahkuda täpselt nii, nagu oli olnud tema soov. Kord Indias olid nad kahekesi surmast rääkima juhtunud. „Nentisime mõlemad, et me ei tahaks haiglavoodis kapsana surra. Olime mõlemad ühel meelel, et kõige parem oleks selline surm, mis tuleks nagu välk selgest taevast. Võin öelda, et Matti soov läks täide.“