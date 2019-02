PantherMedia/Scanpix

Toidust sõltub osaliselt ka see, kuidas me saame hakkama päeva ülesannete täitmisega, olgu need siis koolis või kontoris. Või mõnes muus tegevuses, mis eeldab samuti keskendumist, head reaktsioonivõimet ning tugevat mälu. Edasi loe SIIT