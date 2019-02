UUS TREND: Jaapanis kipuvad pensionärid vanglasse 

Toshio Takata (69) istus jalgratta varastamise eest vanglas ühe aasta. Pärast vabanemist võttis mees noa ja läks sellega parki naisi ähvardama, et pääseda tagasi vanglasse.

„Jõudsin pensioniikka ja raha said otsa. Mõtlesin, et vanglas saab elada ka ilma rahata. Varastasin jalgratta ja sõitsin sellega politseijaoskonda. Ütlesin seal, et varastasin jalgratta,“ rääkis mees BBCle.

Toshio Takata pääseski aastaks vanglasse, sest Jaapanis suhtutakse ka pisikuritegudesse karmilt. Mees jäi vanglaeluga rahule. Pealegi kogunes vanglas viibimise ajal tema arvele pension, mida polnud vaja kulutada.

Seetõttu otsustas pärast vabanemist minna võimalikult kiiresti vanglasse tagasi. Toshio Takata võttis noa ja vehkis sellega pargis naiste ees. Kellelegi ta viga ei teinud ning seda ei olnud kavaski. Pärast seda, kui paar naist ehmunult minema jooksid, palus ta ühel inimesel kutsuda kohale politsei. Politseinikud tulidki ja Toshio Takata saigi taas vanglatoidule. Nüüdseks on ta istunud väikeste vaheaegadega vanglas juba kaheksa aastat ning on eluga rahul.

Agentuuri Bloomberg andmetel maksab ühe vangi ülalpidamine Jaapanis keskmiselt 17 000 eurot aastas. Eakate vangide peale kulub rohkemgi, sest neist vajavad paljud erihooldust ja ravi.

Statistika järgi on praegu Jaapanis iga viies vang pensionär. Ning pensionärist vangidest on koguni 90% naised, kes peamiselt kannavad karistust poevarguste eest. Agentuuri Bloomberg intervjueeritud naisvang rääkis, et ta naudib vanglaelu. „Siin on inimesed kogu aeg ümber ja ma ei tunne end üksikuna,“ pihtis Iwakuni linna naistevanglas karistust kandev vang.

Jaapani pensionäride majandusliku kitsikuse taga on elamiskulude tõus. Kui varem on lapsed põhimõtteliselt hoolitsenud eakate vanemate eest, siis viimasel ajal on laste majanduslik olukord muutunud kehvemaks ning paljud nendest lihtsalt ei suuda vanemaid abistada.