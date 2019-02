FOTOD | Ekspiimatööstur Oliver Kruuda astus kohtu ette: „Ma pole seadust rikkunud!“

Protsess aga tõotab huvitavaks minna. Kohus maalib kahe saalis viibinud ajakirjaniku silme ette väljavaate, et kui nad kavatsevad kajastada istungil küsitletavate tunnistajate ütlusi enne, kui kõik tunnistajad on oma jutu ära rääkinud, ähvardab neid aastane vangistus. Läinud aasta 17. jaanuarist kehtib karistusseadustikus uus paragrahv, mis näeb karistusena ette kuni üheaastase vangistuse, kui keegi söandab avalikul kohtuistungil kohtu poolt kohaldatud saladuse hoidmise kohustust rikkuda. Seadusandjale ja kohtule ei lähe korda see pisiasi, et leheveergudele ja eetrisse jõudev info ei sõltu lõppkokkuvõttes selle kirja panijast või salvestajast, vaid kellestki muust.