Viis päeva hooldekodus tööl ehk Las nad olla teineteise kaisus, võib-olla on see nende viimane ja ainus rõõm

Esmaspäeva hommikul on hooldekeskuse õhk... aromaatne. Arusaadav, sest käsil on mähkmevahetus. Elukaare lõpus taandub inimene samasse staadiumisse, kus oli selle hakul. Kõik töötajad on ammugi selle põhjapaneva tõdemuse omaks võtnud. Klient laseb püksi, sööb püreesid ning temaga tuleb kõnelda rahulikul ja mõnikord ka valjul häälel.