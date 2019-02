Matti Nykäneni kirev elu: kuus abielu, naisepeks, pussitamine ja viin-viin-viin

* Nykäneni kuulsaim eksabikaasa on Tapola vorstivabrikantide suguvõssa kuuluv Mervi Tapola, kellega Matti tutvus 1999. Õige pea oli Mervil kihlasõrmus sõrmes ning 2001. aastal peeti pulmi. Kaks aastat hiljem mindi lahku, kuid magusa leppimise järel abielluti 2004. aastal uuesti. Samal aastal mõisteti Nykänen kaheks aastaks ja kaheks kuuks trellide taha 59aastase mehe pussitamise eest. Veretööle oli eelnenud sõrmkooguvedamine. Purjus Mattit tabas seejärel raevuhoog ning väits asus välkuma.

* Alles mõni nädal tagasi oli Matti kinnitanud Aamulehti intervjuus, et tunneb end vaatamata suhkruhaigusele hästi. Kuid spordilegendil oli suur mure, mida ta reporteriga jagas. „Olen vanaisa, aga ma ei tohi oma lapselastega kohtuda. Jah, see on väga kurb.“