Luminor teeb Baltikumis massilise koondamise, Eestis kaotab töö 130 inimest 

Luminoril on Baltimaades kokku praegu umbes 3000 töötajat, vahendas Luminori kommunikatsioonispetsialist Lotte-Triin Narusk.

Pärast pankade piiriülese ühinemise lõpuleviimist aasta alguses lihtsustatakse ümberkorralduste teises etapis äriprotsesse, vähendatakse juhtimistasandite arvu, et muuta juhtimisprotsessid lihtsamaks ja selgemaks ning kaotatakse kattuvad töökohad.

Luminor on kollektiivsest koondamisest teavitanud asjakohaseid ametkondi, sealhulgas ametiühinguid Eestis, Lätis ning Leedus.

Kollektiivsed koondamised toimuvad 2019. aasta jooksul ning need viiakse läbi etapiviisiliselt vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Luminor teeb kõik endast oleneva, et leevendada koondatavate töösuhte lõpetamise tagajärgi ning pakub koolituste ja personaalsete nõustamiste abil tuge uue töökoha otsimisel. Samuti maksab Luminor lahkuvatele töötajatele lisaks seaduses ettenähtule täiendavat koondamishüvitist.

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste pakkuja. Luminori eesmärk on pakkuda uusi, innovaatilisi pangatooteid ja teenuseid, mis on loodud Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete ning inimeste jaoks.