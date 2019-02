MTA peadirektor: kõige suuremad probleemid on ümbrikupalk ja postinarko

„Meie jaoks on praegu kõige suurem probleem ümbrikupalk. 10–12% Eesti inimesi saab suuremal või vähemal määral osa töötasust mustalt ning see muserdab inimeste maksutahet ja arusaama ühiskonna toimimisest kõige rohkem,” selgitas Laid ja lisas, et ümbrikupalkade maksmise kõrval on teine suur teema narkokuritegevus.

„Isegi väikese postipaki puhul on tegemist esimese astme kuriteoga, nende menetlemine on arvestades nende tegude hulka meile üle jõu käiv. See on teema, kus otsime uusi lahendusi,” rääkis Laid ja märkis, et paraku ei nõua posti teel narkootikumide tellimine palju eriteadmisi.