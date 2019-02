Suurim hulk valijaid loodab järgmises koalitsioonis näha Kesk- ja Reformierakonna liitu 

Kesk- ja reformierakonna koosööd toetavad naised rohkem ja üllataval kombel on sellise liidu poolt ka hulk venekeelseid valijaid, kelle jaoks on tavaliselt Reformierakond punane rätik.

Meeste ja naiste ettekujutus eelistatud koalitsioonist on nagu öö ja päev – mehed arvavad, et järgmine valitsus võiks koosneda Reformierakonnast EKREst ja Isamaast, samas kui naiste seas on selle liidu toetajaid kõige vähem ja eelistatuim on Keskerakonna ja Reformierakonna liit ning millele järgnevad võimuliidud, mille selgroo moodustaksid Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond.