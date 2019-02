Reformierakond varustas plakati lätikeelse tõlkega  

Maido Ruusmann on öelnud, et reklaami Valka üles seades ei olnud eesmärk Eestis kehtima hakanud välireklaamide keelust mööda hiilida, vaid olla kohas, kus reklaam kõige rohkem valijaid kõnetab. „Kas Eesti on kallis? Alandame aktsiise ja lõpetame maksudega mängimise!“ lubas ta Valka kunagisest piiripunktist paarisaja meetri kaugusele üles seatud hiigelsuurel plakatil. Praeguseks on plakat varustatud lätikeelse tõlkega. „Viimastel aastatel on Eesti vildaka maksupoliitika tõttu kaotatud 340 miljonit eurot. See on niivõrd suur kaotus, et see väike mäsu plakatite mitmekeelsuse ümber on väike detail,“ märkis Ruusmann.