Samm sõjale lähemale? USA ja Venemaa tegid lõpu raketileppele 

Leping, mis keelas raketid lennuvõimega 500 kuni 5500 kilomeetrini, sõlmiti USA ja toonase NSV Liidu vahel johtuvalt pingetest Euroopas, kui siia paigaldati ameeriklaste Pershingud vastukaaluks nõukogulaste rakettidele. Mõlemad pooled lubasid oma raketiarsenali hävitada (ameeriklastel oli neid kaks korda vähem kui NSV Liidul). Samas ei keelanud lepe laevadelt või lennukitelt tulistatavaid tiibrakette, mille arendamisel oli USA kaugele ette jõudnud. Sellele, et ka Hiina võiks lepinguga liituda, toona ei mõeldud.

Vastastikused süüdistused

USA on süüdistanud Venemaad leppe räiges rikkumises, märkides, et nad on arendanud keskmaaraketi 9M729, mille lennuulatus on kaugelt üle 500 kilomeetri. Sama on märganud ka teised NATO liikmesriigid, mistõttu nõutigi ühiselt Venemaalt nende rakettide ja lennutamisaluste viivitamatut hävitamist. Ka taheti erapooletut rahvusvahelist kontrolli kogu Venemaa kasutada oleva raketiarsenali üle.

Venemaa eitas, et ta oleks lepet rikkunud, ja süüdistas omakorda Ühendriike. Tõestuseks riputas Vene kaitseministeerium üles kosmosest tehtud foto, mis näitas juba 2017. aasta juunis alanud agarat ehitustegevust Arizona osariigi Tucsonis, kus koporatsioon Raytheon valmistub tootma keelatud rakette. Ka rikkuvat lepet 1999. aastal alanud suurte droonide kasutuselevõtt. „Need vastavad omadustelt tiibrakettidele, mis lepinguga on keelatud,“ ütles välisminister Sergei Lavrov oma ettekandes president Vladimir Putinile. „Nüüd on nad Euroopasse toonud õhutõrjerakettide tulistamisalused, mis ilma igasuguse ümbertegemiseta sobivad ka tiibrakettide Tomahawk lennutamiseks.“

Tegelikult on mõlemad osapooled lepingust priid alles kuue kuu pärast. Ühendriigid ongi märkinud, et kui selle aja jooksul on Venemaa täitnud kõik nende nõudmised, jääb leping kestma.

Ainsaks tuumarelvastust puudutavaks kokkuleppeks kahe riigi vahel jääb praegu vaid ründeotstarbelise tuumaarsenali edasist vähendamist puudutav raamlepe, kuid selle kehtivus lõpeb 2021. aastal ja praeguse vastasseisu jätkudes on selle pikendamine ebatõenäoline.

Ja nüüd jõuame tagasi Hiina juurde. Läinud aasta oktoobris ütles Donald Trump esimest korda, et kavatseb Venemaaga sõlmitud lühi- ja keskmaarakette puudutava leppe üles öelda ja nimetas Hiinat: „Kui Venemaa teeb neid rakette ja Hiina teeb neid rakette, on täiesti andestamatu, kui meie ainsana leppest kinni peame.“