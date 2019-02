Palju ahvenaid ja paar haugi: Rõuge suurjärve purakatest tühjaks ei püütud 

„Ühes otsas ussike, teises otsas lollike,“ naerab oma kehva kalaõnne üle Merike Tartust, kes on kaasa toonud ka tütre pere. „Nelisada inimest püüavad, kalal on päris palju valida. Meie ei ole midagi saanud. Mees jäi koju, tema ütleb, et ta läheb poodi ja püüab sealt – paberlandiga.“