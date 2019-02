Kaitsevägi soovib saada enam õigusi varjatud jälgimiseks 

Riigikogus eelnõu menetlemisel on riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots märkinud, et eelnõuga laiendatakse kaitseväe õigusi teenistusse astuda soovivate isikute tausta kontrollimisel, et veenduda nende sobivuses teenida või töötada või teha koostööd kaitseväega.