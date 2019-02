Ema: Mees jäi lapsega Hispaaniasse. Istub nüüd vangis. Kuidas ma tütre tagasi saan?  

Päikeselises Hispaanias, Barcelona lähistel asuvas Lleida provintsis elav väikene Eesti tüdruk aga teab hoopis seda, et ema jättis ta sinna maha. Laps usub, et just sellesama südametu naise pärast lahkus isagi. Talle on jäänud ainult tädi, onu ning vanavanemad.