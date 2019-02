Kuidas Eesti supermagistraal ehitamata jäi 

Töötud pandi tee-ehitusel ametisse alles 1934. aasta detsembris, siis oli tee siht sirge nagu joonlauaga tõmmates üle Vaida Põltsamaale välja. Paidest oleks möödutud kolme kilomeetri kauguselt. Edasi oli sihiks Viljandi, Karksi-Nuia ja Polli piiripunkt. Märkimisväärne on, et Riia magistraali loeti tähtsamaks kui Tartu maanteed – mõte oli, et supermagistraalilt saab Põltsamaal maha keerata ja piki väiksemaid teid Tartusse minna.