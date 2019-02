Elu Tiiu Randviir: mu elutööpreemia toob balleti taas esiplaanile Aigi Viira , täna, 20:13 Jaga:

PREEMIA: Kultuuriminister Indrek Saar andis Tiiu Randviirule üle Eesti kultuurkapitali elutööpreemia. Erki Pärnaku

„Ma ütleksin niimoodi, et ega ma ole enne niisuguseid auhindu saanud ja kuna selle nimi on elutööpreemia, siis arvan, et see on ikka väga pika tee tunnustamine,“ naeratab balletipedagoog Tiiu Randviir (80), Estonia teatri kunagine priimabaleriin, kes pälvis Eesti kultuurkapitali elutööpreemia. „Põhjus, miks see auhind on nii meeldiv, on selles, et ballett on jälle esile tõstetud. Eks ballett on ala, mis on praegu natuke kõrvale jäänud.“