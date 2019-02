Seisukoht | Sõitke kiiremini? 

Kui jaanuarituisus oli põhimaanteel jäljerada ees vaid esimeses sõidureas ja kolonn liikus ühtlaselt tolle hetke ilmaoludele vastavalt umbes 60ga, siis lumepudrune ja tuisuvaaludes, ilma selgete rattajälgedeta teine rida oli elu- ja sõidukunstnike päralt. Alla saja seal endale kiirust ei lubatud, umbes nagu Saksamaa kiirteedel. Nii polnudki ime, kui teeäärsetes lumevallides võis näha nii mõndagi väljasõitnud autot. Õigemini ime oli see, et neid oli suhteliselt vähe.

Pole mõtet moraali lugeda, et ohtlikult kihutada pole sobilik. Sest kui uudisteportaali oli pandud video talvisel teel ohtlikuna näivat möödasõitu litsuvast reisibussist, tuli veofirma esindajalt üleolev ja mõnitavgi kommentaar. Nimelt valetavat sõiduautode kiirusmõõtjad tihti, kuna on taatlemata, sestap võis ainult tunduda, et buss ületas kiirust, maksimaalne kiirus olevat olnud 92 km/h. Niivõrd võimsa loogika juures – et tulebki panna nii nagu torust tuleb, igasuguse ilmaga – on meil ju õigupoolest veel suhteliselt vähe õnnetusi.