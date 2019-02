Juhtkiri | Erakondade liikmeskond vajab ülekontrollimist 

Sellise lähenemise korral tuleb vaid korrata varemöeldut, et ootame endiselt erakondadelt väärtuspõhiseid otsuseid. Nagu näiteks rohelised viskasid välja vägivaldselt käitunud liikmed, kuid jätsid alles kanepikasvatajad või –omajad. Sellises valikus võib peegelduda küll maailmavaade, kui aga sihiks on kanepi seadustamine, tuleks neil selle läbiviimiseks võimule saada.

Kas aga valija armastab erakondi tõesti sellistena, nagu nad on, olenemata sisust? Pigem selgus kriminaalide nimekirjade avalikustamisega, et erakondadel puudub nii ülevaade oma liikmeskonnast kui ka tagatipuks üleüldse soov selget ülevaadet omada. Sest karistatute nimed selgitas välja ajakirjandus, sellal kui erakonnamaastikult kostus nurinat, et neil pole kümneid tuhandeid eurosid registris tasuliste päringute tegemiseks.

Kui aga erakondadel pole ülevaadet kriminaalidest, siis ei saa neil olla pilt selgem ka ülejäänud liikmete osas. Kui palju on neid, kes ise ei teagi, et nad on mõne partei liikmed, eriti kui parteide liitumisel või nimevahetusel on liikmed mehaaniliselt üle kantud? Või kelle kogu tegevus parteilasena on piirdunud vaid erakonda astumisega?

Paljukirutud NLKP valvas väga kiivalt oma ridade puhtuse üle, piisas väga vähesest, et parteist välja heidetud saada. Praegu oleme teises äärmuses. Tegeliku aktiivse liikmeskonna kindlakstegemiseks on pakutud regulaarselt tasutud liikmemaksu aluseksvõtmist. See näitaks, et lisaks suurärimeeste poolt maailmavaate toetuseks tehtud annetustele toetavad ka erakonnaliikmed ise oma maailmavaadet.