PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 9. veebruar 

Juhul, kui elad koos vanema põlvkonnaga, võib see saada takistuseks armsamaga suhtlemisel. Võib-olla on ta solvunud ja tunneb ennast kuidagi kõrvalejäetuna ja õnnetuna.

Palju õnne, Veevalaja! Uue ringi stardipakul tasuks läbi mõelda töö ja karjääriga seotud plaanid. Edu on võimalik, aga see eeldab aega ja vaeva nägemist, põhjalikku planeerimist. Armastuses on õnne, ainult et sa ei tohi kaaslaselt liiga palju loota. Ise tuleb samuti tegutseda, kõige saadu eest midagi head vastu anda.