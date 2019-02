Lugejakiri Kiri | Kas astmeline tulumaks või eestikeelne haridus? Risto Tanner, asjaarmastaja poliitikavaatleja, EKRE , täna, 19:34 Jaga:

Aitäh, et ajakirjandus ja tuntud inimesed (Indrek Neivelt) on avalikult kõnelema hakanud, et Eesti on olulisel määral majanduslikult koloniseeritud. See hakkas kujunema taasiseseisvumise järgsel keerulisel ajal, kui valitses terav puudus majanduse arendamiseks vajalikust kapitalist. Väljapääs leiti erastamisprogrammi näol. Kopsakas tasu välisraha riiki vahendamise eest kukkus ka kohalike vahendajate kaukasse, neist kujunesid väliskapitali siinsete ettevõtete asjatundlikud juhid, nende kohalikuks poliitiliseks esinduseks sai Reformierakond.