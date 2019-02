PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 7. veebruar 

Täna on harukordne päev, mis pakub võimalusi vaat et igas eluvaldkonnas. Ära lase sel päeval niisama rahulikult mööda libiseda, kasuta aeg maksimaalselt ära!

Palju õnne, Veevalaja! Algamas on märkimisväärseid võimalusi pakkuv aasta, jätkugu sul vaid tarmukust see aeg maksimaalselt ära kasutada. Armuasjus on õnne, suhe võib areneda abieluni. Sõbrad on sind pidevalt toetamas. Karjääriedule on samuti lootust, kusjuures vanema põlvkonna sugulaste tähelepanekuid ja soovitusi tuleks tööasjus täitsa arvesse võtta.