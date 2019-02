PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 5. veebruar 

Täna läheb ehk korda ühe salajase unistuse täide viimine. Asi on eeldatavasti seotud armusuhetega. Sul on täna julgust katsetada, ilma et pelgaksid läbikukkumist.

Ammust tööd tehes ilmneb mingi üllatav nüanss. Ehk teed nüüd vana asja koos uute kaaslastega, kelle ideed on teistsugused ja see annab tegevuselegi uue hingamise.

Palju õnne, Veevalaja! Uus ring tuleb põnev eelkõige suhete vallas. Ehkki sulle vahel tundub, et teised sinuga manipuleerivad, on jäme ots sinu käes. Sul tuleb aru saada, et oma elu saad eelkõige ise suunata. Ka see, kuidas arenevad su suhted, on sinu otsustada. Anna võimalus sellele, kes sinust päriselt hoolib. Ära ürita kättesaamatut.