PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 4. veebruar 

Suurepärane päev selleks, et sõbraga kokku saada, temaga avameelselt rääkida ning küsida tema arvamust. Parimad sõbrad on need, kes on sinuga ausad mistahes teemadel rääkides.

Palju õnne, Veevalaja! Tõotab tulla võimaluste rohke aastaring. Oled uudishimulik ja õpihimuline, mõistus on õige vahe. Infokanalid on avatud, sinuni jõuab just see teave, mis sind arendab ja edasi aitab, ole valmis seda vastu võtma. Ehkki uuendusi on elus ilmselt palju, tasuks äriasjus jätkata astumist sissetallatud teel.