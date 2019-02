Peeter Olesk | Valimatu teadus 

Nüüd on Juhan Parts uuesti seadnud eesmärgiks Auvere soojuselektrijaama teise järgu (Auvere II) ehitamise. See oli kavas juba algselt, kuid puhtpoliitiliste manööverduste hinnaga otsustati, et seda ei tule. Esiteks tegi uue pakkumise mitte riigikogu uue koosseisu kandidaat, vaid hoopis kõrge Euroopa ametnik ja teiseks aga, mis on märksa olulisem, puudub meie elupäeviks igasugune kogemus selle kohta, kuidas toimib juhitav termotuumareaktsioon kui reaalne elektritootja ja mismoodi hakkavad pärast tema valmimist toimima ülekandeliinid.

Mida me põletame turbiinide pidevaks käigushoidmiseks kuni selle müstilise ajani, mil termotuumaelekter jõuab igasse kodusse? Kuidas kõrvaldada ja neutraliseerida termotuumareaktorite kaudu tekkivad jäätmed nii võimaliku avarii kui ka loomuliku amortisatsiooni korral?

Ideaalis võiks igal perekonnal, riigil, kokkukuuluvate riikide vahel ja väliskaubanduslikel konkurentidel olla oma energeetiline bilanss, mis peaks olema võrdlemisi normatiivne. Mitte kanooniline, vaid siduv põhimõttel mutatis mutandis.

Kanooniline on see, et mistahes eluruumi elektrivarustus poleks tuleohtlik. Normatiivne on see, et mistahes tuleohutust kindlustavad vahendid ja ettevaatusabinõud oleksid kord kolme aasta kohta või uusrajatiste rakendamisel sagedamini üle vaadatud. Tuhkagi see nii on, vaist ja heal juhul korralik koolifüüsika on regulaarsemad kui miskisugune paber või kontrolliva inspektori nina.

Siduv on põhimõte, mis ühendab erinevatesse süsteemidesse kuuluvaid riike, näiteks Rootsit, Norrat ja Eestit. Sellega läheb raskeks, sest kui Norra Kuningriik kuulub heaoluühiskonda, siis minu arvates Eesti ei taha väita sedasama meie kohta. Keskerakonna peaministerlikud soovid lähtuvad pigemini mõistaandmisest, et ärge olge Keskerakonnas pettunud kui heaoluühiskonna nähtavast poolest, et kõik oleksid rahul ja varjuküljest, et heaoluühiskond seab inimese olemises esikohale mugavuse.