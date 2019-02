Juhan Paadam Eesti Laulu poolfinaalidest: „Ilmselt ei oleks vaja nii pikka ja igavat saadet teha, võib-olla saaks lühemalt?”  

Paadam lisab, et paraku polnud poolfinaalide stsenaarium kõige tugevam, mistap kippusid mõlemad saated lohisema: „Vahetekstid kippusid venima ja olema mittemidagiütlevad. Nalja tegemise ja meeleolu loomisega on keeruline nagu alati – mõnikord on nendega natuke paremini ja mõnikord halvemini. Mis salata, poolfinaalide üks märksõnu oli venivus. Saated läksid pikaks ja igavaks. Ilmselt ei oleks vaja nii pikka ja igavat saadet teha, võibolla saaks lühemalt? Tingimata venitama ju ei pea. Poolfinaalid peaksid olema tempokamad, aga praegu oli nende poolfinaalide vaatamine oli paras pingutus. Tihendamine ja saate kontseptsiooni täpsustamine tuleksid asjale kasuks.”

Et laulvad saatejuhid on Paadami nõrkuseks olnud läbi aegade, siis saavad näitlejad Piret Krumm ja Ott Sepp esimese poolfinaali avanumbri eest kiita. „Ehkki Piret Krumm ja Ott Sepp ei olnud nagu Montserrat Cabbale ja Freddie Mercury ega ka mitte Annely Peebo ja Marko Matvere, oli tore, et nad laulmise ette võtsid!” sõnab ta muheledes. „Teise poolfinaali avanumber Tartu rahust, vabandust väga, minu maitse ja esteetika piiridesse hästi ei tahtnud mahtuda. Olin hämmingus, mis ja mis see nüüd oli. Oli see meeskoori laul, mis ta oli, aga tõeline hitt selle juures oli Märt Avandi tulek – see oli nagu Kristuse ilmumine rahvale. Tõsi, ma ei saanud sellest aru, sest Avandi ilmumisele ei tulnud järge. Kui finaalis selle järg tuleb, võtan oma sõnad tagasi.”

Eeldusel, et ilmselt püüdsid stsenaariumikirjutajad tabada Avandi-Sepa „Tujurikkuja” stiili, siis kahjuks sellega päris õnneks ei läinud. Avandit ju Sepa kõrval sõnapingpongi plõksimas ei olnud. „Sama asja teise koosseisuga mängida ei saa,” ütleb Padam. „Piret Krummist võib pikapeale saatejuhina täitsa asja saada, aga kehastuda Märt Avandiks on tal võimatu. Need naljad, mis töötavad Märdi ja Oti vahel, ei tööta teiste paaridega. Punnita, mis sa punnitad, aga ei tule!”