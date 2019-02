Elu VIDEOD | KÕRV PEALE! Kerli Kivilaane „Eesti laulu“ loo refrään on äravahetamiseni sarnane Hiina poplauluga Ohtuleht.ee , täna, 12:00 Jaga:

Kerli Kivilaan Kuvatõmmis Youtube´i videost

Muusikaeksperdid on teinud avastuse, et Kerli Kivilaane "Eesti laulu" võistluslaul "Cold Love" on kui koopia Hiina poplaulust "Pretty White Lies", mida esitab Jason Zhang. Lugusid kuulata ja võrrelda saad siin: