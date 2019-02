Sissi Nylia Benita minestas enne poolfinaali: kutsuti kiirabi, aga tekkis vastureaktsioon valuvaigistile 

"Ärkasin valuga alaseljas, ühel hetkel oli valu nii tugev, et ei saanud ilma karjumata olla. Kutsuti kiirabi, aga tekkis vastureaktsioon valuvaigistile ja ma minestasin ning ärkasin haiglas," särab Sissi spordihoones rõõmsalt rääkides, tõdedes, et valus on veidi ikka, ent ei midagi ületamatut. "Valuvaigisti najal."