ILMAPROGNOOS: järgmisel nädalal sajab lörtsi ja lund 

Pühapäeva öösel vastu esmaspäeva on Eestis pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2°C. Esmaspäeva päeval läheb sadu kõikjal üle lumeks, õhtuks jäävad sajuhood harvemaks. Edela- ja läänetuul tugevneb 7-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2°C.