Olavi Pihlamägi: „„Eesti laulu" poolfinaalid olid väga pikad, kannatusrohked ja piinarikkad!” 

„Koos „Aktuaalse kaameraga“ kestis laupäevane poolfinaal kolm ja pool tundi – tule taevas appi! Kahe poolfinaali peale kokku siis ligi kaheksa tundi? Selleks, et välja sõeluda 12 finaalilaulu? „Eesti lauluga“ poolfinaalid olid väga kannatusrohked ja piinarikkad! Et jaksaks need kaks poolfinaali ära vaadata on vaja kaameli kannatust! Selle formaadiga võib raskestikasvatatavaid lapsi õigele teele juhtida, kui ütled neile, et nad peavad selle ära vaatama! Terve õhtu vaadata neid laule on paras kannatuste rada.”

Seda, et tegu olnuks läbi aegade nõrgima lauluvalikuga, Pihlamägi ütlema ei kiirusta, kuid tõdeb, et üks nõrgimaid oli tänavune laulusaak „Eurolaulu“ ja „Eesti laulu“ ajaloos siiski. „Saatuse tahtel olen kuulnud ka mõnda sellist lugu, mida „Eesti laulule“ pakuti, aga läbi ei läinud,” poetab Pihlamägi. „Läbi läksid kahjuks need laulud, mis olid oluliselt nõrgemad ja ühetoonilisemad. Üks źüriiliige, kel on piisavat kogemust, ütles, et oli väga raske 24 poolfinaali lugu välja valida, sest tase oli nõrk. Seda ma usun. Ning seda oli ka kahest poolfinaalist näha. Kui esimeses poolfinaalis polnud mingit raskust panna paika need viis, kes kindlasti finaali pääsevad ning kuues oli lihtsalt katse-eksitusmeetodil selgunu. Teises poolfinaalis oli kindlalt ette näha need neli kes finaali lähevad ja siis lisaks kaks – natuke ehku peale minejad. Teine poolfinaal oli oluliselt nõrgem kui esimene.”