ÕL VIDEO | „Eesti laulu“ finalist Kadiah: enne finalistide välja kuulutamist peksis mu süda nii hullult! 

Tõesti, kui Kadiah edasisaajana välja hõigati, oli teleekraanil suures plaanis näha, et pisarad hakkasid naise silmist voolama. „Ma vaatasin vahepeal ka sinna telekasse, et vau, kui suur plaan ja mõtlesin, et nüüd ma siis pillin otse-eetris suures plaanis,“ muigab ta. „Väga suur pingelangus oli, sest ma ei saanud ju žürii nelja lemmiku hulka. Mu süda peksis nii hullult, kui mõtlesin, et kas rahvale meeldis või ei meeldinud. See, et meeldis, on kõige suurem kompliment, mida võib oma laulu kohta saada.“ Selle üle, et žürii Kadit oma lemmikute hulka ei valinud, naine kurb ei ole. „Inimesed ja maitsed on nii erinevad. Ma väga loodan, et finaalis näeb ka žürii minus midagi.“