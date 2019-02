Eesti Laul ÕL VIDEO | „Eesti laulu” finalist Sünne Valtri: mu viimane mõte enne lavale minemist oli, kas kingapaelad said ikka kinni pandud Terttu Jazepov | Video: Jörgen Norkroos, Tatjana Iljina , täna, 00:44 Jaga:

Synne Valtri Jörgen Norkroos, Tatjana Iljina

„Mul on väga hea tunne. Olen kõikidele nii tänulik. Arvan, et kõik need aastad, mil olen laval peal oma tööd teinud, kandsid natukene vilja,” räägib Sünne Valtri (esinejanimega Synne Valtri), kes pääses laupäeval looga „I’ll Do It My Way” „Eesti laulu” finaali.