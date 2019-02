ÕL VIDEO | Inga: lavaline esitus võttis mind võhmale! 

Lauljatar tunnistab, et vältis terve päeva õhtustele poolfinaali tulemustele mõtlemist, sest ei tahtnud pettuda. „Samas poleks ma nagunii pettunud, sest juba see, et täna siin oleme, on äärmiselt tore. Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga mul oli terve päeva üsna rahulik tunne. Ma olin lihtsalt õiges kohas. Loomulikult tahan saada edasi ja võita – ma ei varja seda. Aga lihtsalt tundsin, et olen õiges kohas,“ räägib ta.