Eesti uudised GALERII | Elagu Tartu rahu! Pool tuhat inimest kogunes Tartu tõrvikurongkäigule Asso Ladva , täna, 20:06

TÕRVIKUTEGA TARTU RAEPLATSILE: Umbes pool tuhat inimest kogunes täna tähistama Tartu rahulepingu 99. aastapäeva. Aldo Luud

„Meil ei ole kiiret. Me oleme 99 aastat elanud kehtiva piirilepingu järgi, milleks on Tartu rahuleping. Keegi ei saa öelda, et see leping ei kehti,“ kõneleb EKRE aseesimees Jaak Madison laupäeval Tartu rahu aastapäevale pühendatud tõrvikurongkäigus osalevale umbes 500 inimesele. „Õige!“ hüüavad innukamad Madisonile vastu.