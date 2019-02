GALERII | Hulk ahvenaid ja paar haugi: Rõuge Suurjärve purakatest tühjaks ei püütud 

Rõuges on harva neid päevi, mil poe ja bussijaama vahele pole võimalik autot parkida, sest kõik kohad on juba hõivatud. Laupäevane püügivõistlus tõi aga alevivahe rahvast täis.

„Ühes otsas ussike, teises otsas lollike,“ naerab oma kehva kalaõnne üle Merike Tartust, kes endaga kaasa toonud ka tütre pere. „Nelisada inimest püüavad, kalal on päris palju valida. Meie ei ole midagi saanud. Mees jäi koju, tema ütleb, et ta läheb poodi ja püüab sealt – paberlandiga.“

„Seal kiriku poolt paar ahvenat sain,“ rehmab Vaabinast kohale sõitnud Olev. „Täna kala ei liigu. Ma olen Peipsil ka nii käinud, et mitte midagi ei saa. Rõuge püügivõistlusel pole varem käinud, aga sõber kutsus kaasa, tema on mitmendat korda siin.“

Teisedki kalastajad tunnistavad, et näkkamisega on lood kehvad. Kellegi tuju see ei riku, lastega pered ja Jägermeistriga varustatud seltskonnad tunnevad rõõmu talvisest ilmast ja Rõuge puhtast õhust. Kui püük ei edene, siis leitakse muud tegevust, nii kerkib paari tunniga Rõuge Suurjärve jääle pool tosinat lumememme.