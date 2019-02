Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Priit Pius! Õhtuleht.ee , täna, 12:00 Jaga:

Tiina Kõrtsini

Täna tähistab oma 30.sünnipäeva eesti näitleja Priit Pius. Ta lõpetas aastal 2012 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli. Ta on aastast 2012 Tallinna Linnateatri näitleja. Priit on mänginud filmides "1944" ja "Must alpinist." Palju õnne!